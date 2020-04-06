Швеция должна готовиться к тысячам жертв пандемии – премьер-министр

Швеция должна рассчитывать на тот факт, что в условиях нынешней пандемии коронавируса могут погибнуть тысячи ее граждан, хотя инфекция в стране прогрессирует медленнее, чем в других странах.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен в интервью Dagens Nyheter. По его словам, более медленное развитие инфекции не означает автоматически и меньшее количество зараженных, и меньшее количество жертв.

«Это также означает, что у нас будут другие пациенты с тяжелым заболеванием, которые нуждаются в интенсивной терапии. Мы должны рассчитывать на тысячи погибших», – добавил премьер-министр, чье правительство до сих пор применяет менее жесткие меры против эпидемии, чем другие страны ЕС.

Напомним, что Швеция является одной из немногих европейских стран, которые не ввели комендантский час и жесткий карантин. Там запрещено только собираться группами больше, чем 50 человек. В стране работают все рестораны, развлекательные учреждения, магазины и прочая инфрастуктура.

На сегодняшний день в стране подтверждено около 6500 случаев заболевания коронавирусом нового типа, погибло около 400 человек.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 06.04.20

Глава правительства Ирландии из-за пандемии коронавируса решил снова стать врачом. / Борис Джонсон пробудет в больнице до тех пор, пока выйти не разрешат врачи. / Число заболевших Covid-19 по всему миру приближается к 1,3 миллиона человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»