Финляндия оказалась обладателем огромного стратегического запаса масок и медикаментов

Правительство Финляндии пообещало своему народу, что в стране не будет недостатка в защитном или медицинском оборудовании. Огромные секретные склады в финских лесах в изобилии располагают медикаментами и оборудованием, предназначенными для борьбы с вирусами.

Ещё со времён Второй мировой войны Финляндия хранила и пополняла секретные запасы на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает портал «Стокгольм сейчас».

«У нас очень давняя традиция аварийных запасов. Мы их постоянно поддерживали и обновляли», – говорит Мика Салминен, директор финского Национального института здравоохранения и социальное обеспечение (THL).

В международных рейтингах готовность Финляндии к чрезвычайным ситуациям всегда находилась на высоком уровне. В стране ещё до коронавируса существовал план действий на случай пандемии, который был разработан после свиного гриппа 2012 года.

«Тогда мы определили необходимые потребности в защитном снаряжении и материалах. Всё то, что нам сейчас понадобилось мы можем в значительной степени покрыть тем, что находится на наших складах», – говорит Туия Кумпулайнен из министерства социального обеспечения и здравоохранения Финляндии.

Недавно впервые в современной истории Финляндии было принято решение об открытии аварийных медицинских складов.

«Речь идет о сотнях тысяч и миллионах различных средств защиты органов дыхания, которые теперь мы можем использовать. Их так много, что они не могут просто закончиться», – говорит Айно-Кайса Пеконен, министр социального обеспечения и здравоохранения Финляндии.

Но на вопрос шведских журналистов о том, настолько ли велики финские запасы, чтобы поделиться защитным снаряжением с другими странами, пришел неутешительный ответ.

«К сожалению, законодательство Финляндии не позволяет это сделать. Чрезвычайные запасы предназначены только для граждан и общественных институтов Финляндии», – говорит Мика Салминен.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 06.04.20

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