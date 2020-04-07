Франция ещё не достигла пика заболеваемости и смертности от Covid-19

Министр здравоохранения Оливье Веран заявил сегодня, что Франция еще не достигла пика пандемии коронавируса.
«Мы все еще находимся в стадии обострения эпидемии», – сказал Веран в интервью телекомпании BFM TV.
По его словам, меры сдерживания и чрезвычайные ограничения населения страны продлятся столько, сколько потребуется, чтобы стабилизировать ситуацию.
По словам Верана, главы регионов Франции в каждом конкретном случае будут решать, усиливать ли карантинные меры, к примеру, вводя комендантский час или закрывая фермерские рынки, сообщает CNN.
Разговор о карантинных мерах во Франции стали ещё более актуальными после того, как количество заражений стало стремительно расти. Так же выросла и статистика смертности – 833 человека за минувшие сутки погибли от коронавирусной инфекции.
Накануне погибло 518 человек.
По данным Университета Джона Хопкинса, во Франции зарегистрировано 98 984 случая Covid-19 и 8 911 случаев смерти. Это пятое по величине число случаев заражения в мире и третье по величине число смертей.
Париж, Елена Васильева
Париж. Другие новости 07.04.20
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