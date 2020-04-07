Самолеты могут переоборудовать в госпитали для коронавирусных больных

Авиапарк Великобритании, находящийся на земле из-за коронавируса, может быть перепрофилирован. По мнению британских экспертов, которые придумали проект Caircraft, самолеты могут превратиться в отделения интенсивной терапии во время пандемии. Их идея уже поддержана Управлением гражданской авиации Великобритании, но пока не одобрена правительством Великобритании.

По мнению группы экспертов, состоящей из врачей, специалистов по технологиям и авиации, самолеты являются идеальной базой под временный госпиталь по нескольким причинам. У них есть системы доставки кислорода, они могут быть герметично закрыты, и воздух течет в них подобно тому, как это происходит в операционных, что ограничивает распространение бактерий.

Самолеты Boeing 747 и Airbus A380 могут обеспечить от 100 до 150 коек.

«Переформатировать самолет просто. Мы уберем сиденья, установим кровати с соответствующим оборудованием (кислородное оборудование) и введем в них кислород», – пояснил Крис Тарри, аналитик из The Times, подробно знакомый с деталями проекта.

Ещё одно преимущество самолетов-больниц – возможность перевозки людей в другие города, а также множество парковочных мест для них. Не придется и думать, где селить медицинский персонал – подойдут отели у аэропортов.

На прошлой неделе Германия показала, что самолет можно использовать как импровизированный госпиталь . На борту MRT Airbus A310, который начал перевозить пациентов из перегруженных итальянских больниц в Германию, находится 16 мест для интенсивной терапии и 44 койки.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 07.04.20

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