В Германии может резко вырасти число больных коронавирусом за счёт домов престарелых

Немецкие официальные лица предупреждают: в стране следует ожидать роста смертности от коронавируса из-за вспышек в домах престарелых и в жилых помещениях, где находится ухаживающий за постояльцами персонал.

По данным Университета Джона Хопкинса, в целом в Германии насчитывается 103 375 случаев инфицирования и 1810 случаев смерти от Covid-19.

При этом, говорят эксперты, эти показатели не отражают реального положения дел и в действительности заражённых в стране больше.

В Германии достаточно коек в отделениях интенсивной терапии,г отметил директор Института Роберта Коха Лотар Вилер.

«Я доволен каждой кроватью и каждым ИВЛ», – отметил он. Однако Вилер предупредил, что места в больницах могут скоро закончиться, если количество больных будет продолжать нарастать.

Ранее канцлер Ангела Меркель допустила сценарий, при котором до 70 процентов населения будет заражено и погибнут десятки тысяч немцев.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 07.04.20

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