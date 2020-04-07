Парижанам запретили заниматься спортом на улице с 10 утра и до пяти вечера

Мэрия Парижа ограничила присутствие города на улицах города. С завтрашнего дня запрещается занятия спортом на улице с 10 часов утра и до 17:00. Желающие позаниматься на свежем воздухе должны будут делать это либо рано утром, либо уже вечером. Мера продиктована ухудшающейся обстановкой в связи с распространением коронавируса нового типа.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, Франция еще не достигла пика вспышки. Он считает, что пока страна находится в стадии обострения пандемии.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 07.04.20

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