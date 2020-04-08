Во Франции от коронавируса нового типа умерло уже более 10 тысяч человек

Во Франции, по официальным данным, за время пандемии умерли более 10 тысяч заболевших COVID-19, в том числе 3 тысячи – в домах престарелых. Общее число инфицированных с начала пандемии в Пятой республике превысило 78 тысяч, около 30 тысяч больных находятся в больницах. Такие данные представил глава национального управления здравоохранения Хером Саломон, которого цитирует «Евроньюс».

В связи с непрекращающимся распространением болезни во Франции ужесточают карантинные меры. Со вторника в Париже нельзя будет заниматься любым спортом в общественных местах с 10 утра до пяти вечера. На остальной территории страны пока это разрешено в течение часа и не дальше километра от дома.

Многие префектуры говорят о планах обязать всех граждан, выходящих на улицу, надевать защитные маски. Подготовку такого закона ведут, например, в Ницце. Пока этому препятствует дефицит: после декрета об изъятии защитных средств в свободной продаже в аптеках Франции маски достать почти невозможно. Поэтому на многих ткацких фабриках организуют массовое производство самопальных масок.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 07.04.20

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