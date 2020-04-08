Морги Швеции не справляются с нагрузкой из-за пандемии

В Швеции растет число смертей от коронавируса нового типа. За истекшие сутки умело 114 человек, а всего жертв почти 600. В связи с этим у похороненных служб уже возникают проблемы с тем, как готовить тела к погребению и где их хранить.

Как сообщает портал «Стокгольм сейчас», после прошедших выходных в морг больницы Дандерида поступило 25 тел и ещё 40 в морг Каролинской больницы в Сольне.

«Работники моргов всегда делают приоритет достоинству и заботе о покойном. Но сейчас это становится всё сложнее. На прошлой неделе в одну ночь мы должны были работать с 17 умершими вместо обычных 5-6», – говорит работник морга.

Ситуация осложняется ещё и тем, что из-за собственных болезней или рисков заражения родственники покойных откладывают похороны на более поздний срок.

В связи с накоплением тел в больнице Каролинского университета в Сольне для хранения трупов пришлось использовать холодильный склад, где ранее хранились продукты столовой для персонала.

общей сложности от 100 до 150 человек были перемещены туда из других моргов, чтобы освободить место для новых умерших. Тела находятся в мешках – по несколько тел на каждой койке. Когда кроватей больше не останется, следующий шаг – складывать тела на пол. Работники моргов называют ситуацию катастрофической.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 08.04.20

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