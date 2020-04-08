Борис Джонсон провел вторую ночь в реанимации

Борис Джонсон по-прежнему находится в реанимации. Офис премьера Британии на Даунинг-стрит официально сообщает – состояние Джонсона стабильное, изменений в нем не предвидится до среды.

«Он в хорошем настроении», – добавили в офисе.

Джонсон был доставлен в больницу в воскресенье вечером. Это решение было мерой предосторожности, потому что он продолжал страдать от кашля и лихорадки через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.

В понедельник состояние Джонсона ухудшилось, и он был переведен в отделение интенсивной терапии в больнице Святого Томаса. Ему дают кислород.

Во вторник многие мировые лидеры выразили сожаление по поводу болезни Джонсона и пожелали ему скорейшего выздоровления. Владимир Путин послал премьеру телеграмму, а Дональд Трамп посвятил ему запись в Твиттере.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 08.04.20

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