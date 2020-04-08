Коронавирус уронит ВВП Германии на 4,2 процента

Валовой внутренний продукт Германии (ВВП) упадет на 4,2 процента в этом году. Такой прогноз выдали эксперты немецких экономических институтов.

Совместный прогноз подготовили Мюнхенский институт Ifo, RWI в Эссене, Берлинский институт экономических показателей (DIW), Институт экономических исследований им. Лейбница в Галле (IWH) и Кильский институт мировой экономики (IfW).

Падение связано с глобальной пандемией Covid-19 и ограничительными мерами, связанными с необходимостью ограничить распространение заболевания.

«Германия серьезно пострадала от последних событий, так как у нее открытая экономика, которая активно участвует в глобальных цепочках поставок. И она более уязвима, чем другие страны, к экономическому воздействию коронавируса», – говорится в сообщении Института Ifo.

Расти экономика, как прогнозируют эксперты, начнет в 2021 году. Ожидается, что ВПП поднимется на 5,8 процента.

Прогноз федерального правительства Германии более пессимистичен. По словам министра экономики Питера Альтмайера, Германия может пережить еще более сильный экономический спад в этом году, чем в 2009 году, когда разразился мировой финансовый кризис. В то время ВВП Германии упал на 5,7 процента.

До того, как разразилась глобальная пандемия, правительство Германии ожидало, что в этом году экономический рост составит 1,1 процента. Еще до пандемии Германия неоднократно избегала так называемой технической рецессии, то есть двухкратному снижению ВВП подряд. В прошлом году местная экономика росла, но самым медленным темпом за шесть лет.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 08.04.20

Борис Джонсон реагирует на лечение от Covid-19. / Министры финансов Еврозоны не смогли договориться о деньгах. / Коронавирус обрушил французскую экономику – хуже было только во времена Второй мировой войны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»