Во Франции запретили сидеть на скамейке более двух минут

Франция вводит новые более строгие меры ограничения для жителей, чтобы поскорее остановить распространение коронавируса.

Общенациональные запреты не изменились, но в некоторых территориях по решению мэров и префектов, прав и свобод у населения стало еще меньше. К примеру, в Париже накануне запретили индивидуальные спортивные занятия на улице с 10 до 19 часов по местному времени.

В Биаррице теперь запрещено сидеть на скамейках более двух минут.

В городе Со в пригороде Парижа мэр Филипп Лоран обязал всех жителей старше 10 лет прикрывать нос и лицо перед тем, как покинуть дом.

Те, кто не соблюдает требования, могут быть оштрафованы на 135 евро (145 долларов) с возможным увеличением до 375 евро и 1500 евро в случае повторного нарушения.

«Важно, чтобы все понимали, что нам абсолютно необходимо строгое соблюдение условий карантина», – заявил во вторник вечером директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон. Ослабление карантинных мер н назвал опасным для общества и медиков.

Напомним, что во Франции зарегистрировано более 10 000 смертей от Covid-19 и более чем 110000 случаев инфицирования.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 08.04.20

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