Министры финансов Еврозоны не смогли договориться о деньгах

Министры финансов Еврозоны приостановили переговоры о пакете помощи для стран, затронутых коронавирусом. Об этом в Твиттере сообщил глава Еврогруппы Марио Сентено.

Переговоры продолжались 16 часов и продолжатся в четверг, сказал Сентено, добавив, что «мы приблизились к соглашению, но не до конца».

Обсуждаемые деньги предназначены для защиты еврозоны и Европейского союза и будут дополнять меры помощи, принимаемые национальными правительствами.

«Мы должны разработать максимально комплексное предложение для различных секторов нашей экономики», – пояснил Сентено в интервью немецкому отделению Sueddeutsche Zeitung. В общей сложности рейсаз разговор идет о поддержке государствам в сумме около половины триллиона евро.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 08.04.20

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