Борис Джонсон реагирует на лечение от Covid-19

Борис Джонсон «отвечает на лечение» от коронавируса, об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании. В реанимации премьеру предстоит провести четвертую ночь.

Как сообщает ВВС, Джонсон не работает, но может связаться с теми, кто ему нужен, в том числе среди членов правительства.

Норма ограничения социальных контактов в стране продолжает действовать. Запрет на публичные собрания более двух человек и закрытие магазинов, торгующих товарами не первой необходимости, были одними из ряда ограничений, объявленных 23 марта г-ном Джонсоном для борьбы с распространением коронавируса.

Офис премьера уточняет: меры по карантина будут пересмотрены не ранее, чем через три недели после их введения.

Министр здравоохранения страны Эдвард Аргар не обнадеживает: «Пока рано говорить, когда мы достигнем максимума заболеваемости».

Напомним, что премьер-министр Джонсон был госпитализирован в больницу в Сент-Томас в воскресенье по совету своего врача после того, как у него продолжался кашель и высокая температура через 10 дней после положительного результата теста на вирус.

Офис премьера на Даунинг-стрит отмечает, что Джонсон был в «хорошем настроении», он продолжает получать стандартную кислородную терапию, но без подключения к аппарату ИВЛ.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 08.04.20

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