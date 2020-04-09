Число погибших от коронавируса в Германии превысило показатель в 2000

В Германии растет количество смертей от коронавируса нового типа. Медики говорят, что страна находится в начале пандемии и что всплеск заболеваемости и смертности у немцев ещё впереди.

В общей сложности людские потери с момента появления Covid-19 в стране составили 2107 человек из которых 246 человек умерли в последние сутки.

По данным института Роберта Коха, отслеживающим ситуацию с заболеваемостью в стране, количество подтвержденных случаев выросло за сутки со среды на четверг на 5 процентов – речь идёт о почти пяти тысячах инфицированных. Всего в Германии выявлено 108 тысяч 202 заболевших.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 09.04.20

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