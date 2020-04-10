Чехи на карантине стали больше пить, в том числе из страха

Чехи, сидящие дома на карантине, стали больше пить. Это логичная реакция на текущую ситуацию, когда многие люди боятся будущего.

Многие бары немедленно адаптировались и начали продавать пиво, вино или другие алкогольные напитки навынос, что тут же спровоцировало очереди. Такая торговля была запрещена и теперь чехи покупают алкоголь в магазинах или оформляют доставку на дом.

По данным розничных сетей, люди, находящиеся на карантине, покупают в основном крепкий алкоголь, сообщает портал novinky.cz.

У большинства людей употребление алкоголя ассоциируется в основном с социальными контактами. Тем, кто привык ходить в паб за пивом, теперь не повезло.

«Раньше я почти каждый день ходил в паб с друзьями на несколько кружек пива, а теперь не могу. Поэтому иногда я открываю бутылку перед телевизором, но она не сравнима с различным пивом. Благодаря карантину я меньше пью, что особенно радует мою жену», – сказал пятидесятипятилетний мужчина из Праги.

«Из большего количества источников видно, что сложившаяся ситуация привела к росту потребления алкоголя. Это, к сожалению, даже клинически оправданно. Как с точки зрения решения вопроса тревоги и страха, так и с точки зрения обычной стратегии употребления алкоголя, чтобы улучшить настроение. Мы видим, что люди сейчас более склонны к алкоголю, чем обычно», – рассказал Михал Миовски, начальник отделения наркологии Общей педагогической больницы Общей учебной больницы. Алкоголь помогает пережить ужас происходящего.

Медики говорят о том, что после карантина увеличится число людей, которые больше не справляются зависимостью от алкоголя. Остальных они предупреждают: регулярное употребление более высоких доз алкоголя оказывает заметное и немаловажное негативное влияние на иммунитет. «Фактически, таким образом, человек сам себе причиняет вред и подвергает риску заражения коронавирусной инфекцией нового типа», – предупреждает г-н Миовский.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 09.04.20

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