Австрия и Чехия первыми готовятся выйти из карантина

Австрия и Чехия готовятся к выходу из карантина. Еще в самом начале эпидемии они одними из первых европейских стран закрыли свои границы и ввели другие общенациональные ограничения. Сегодня, когда пик заболеваний здесь, кажется, пройден, Вена и Прага раньше многих соседей приступают к постепенному выходу из карантина, сообщает «Евроньюс».

По плану австрийского правительства ряд предприятий малого бизнеса возобновит работу уже в следующий вторник. Заниматься спортом на свежем воздухе будет разрешено без масок. По словам федерального канцлера Себастьяна Курца, пасхальная неделя покажет, сможет ли австрийская экономика «воскреснуть» уже в ближайшее время.

Этот подход разделяют и в соседней Чехии. Режим чрезвычайной ситуации здесь объявлен до конца месяца, но всё большему числу магазинов постепенно разрешают возобновить торговлю.

У каждой из скандинавских стран – свой подход. В Норвегии пришли к выводу, что принятые здесь меры против распространения инфекции оказались достаточно эффективными, и надеются открыть детские сады уже через полторы недели. Ещё неделю спустя в школы вернутся ученики младших классов, и до окончания весны – старшеклассники.

В Дании детские сады и начальные школы откроются на следующей неделе – это должно позволить родителям вернуться на рабочие места. Закрытыми ещё на месяц останутся рестораны и кафе, церкви, библиотеки, спортивные заведения и торговые центры.

Швеция, страна с самыми щадящими мерами карантина в Европе, объясняет свой подход высоким уровнем доверия между государством и гражданами – шведов попросили соблюдать социальную дистанцию, и этого, в принципе, оказалось достаточно.

В Швеции накануне зарегистрировали 96 смертей, связанных с коронавирусом. Число новых заражений в последние полторы недели то растёт, то падает – накануне здесь выявили 726 инфицированных.

По словам Андерса Тегнелла, главного эпидемиолога Швеции, «наши меры и общественные действия оказывают значительный эффект на распространение вируса. Когда мы находимся на улице, не слишком близко друг ко другу, вирус, конечно, не передаётся так, как в помещениях, где все люди рядом. Так что меня люди на улице не тревожат так, как многие другие явления».

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 09.04.20

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