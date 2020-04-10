Министры финансов ЕС договорились потратить 500 млн евро на преодоление коронавирусного кризиса

Совет министров финансов зоны евро согласовал план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии. На эти цели будет потрачено в общей сложности 500 млрд евро, сообщает «Евроньюс». Министры финансов стран Еврозоны были так воодушевлены тем, что по деньгам все-таки удалось договориться, что закончили свою видеоконференцию аплодисментами.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр уже назвал итоги совещания «отличной новостью». По его словам, это важный день в истории Евросоюза.

Предыдущая встреча продолжалась более 16 часов и завершилась безрезультатно из-за разногласий между Нидерландами и Италией. Кстати говоря, вопрос выпуска евробондов, вокруг которого страны вели споры, не разрешен. Участники вчерашнего совещания в итоге посчитали его не таким срочным в сложившейся ситуации.

Программа помощи должна объединить предложенные ранее институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным сферам экономики сообщества, сообщает «Евроньюс».

Париж, Едена Васильева

Париж. Другие новости 10.04.20

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