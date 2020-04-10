Бориса Джонсона выписали из реанимации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул отделение интенсивной терапии и выздоравливает, его перевели в обычную палату. Коронавирусную инфекцию у главы британского правительства обнаружили в конце марта. В минувшее воскресенье Джонсон был госпитализирован, а в понедельник переведён в интенсивную терапию в связи с ухудшением состояния, ему давали кислород, но к аппарату ИВЛ не подключали.

Тем временем, ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Британии пока сложная. Глава МИД Доминик Рааб, временно заменяющий премьера, сообщил о намерении продлить карантин в Соединенном Королевстве. Официальное решение будет объявлено на следующей неделе.

Число летальных исходов в стране приблизилось к восьми тысячам, но система здравоохранения страны пока справляется с количеством пациентов. За сутки в Соединенном королевстве COVID-19 унес жизни 881 человека. Это чуть меньше вчерашнего рекордного показателя (938), но это второй самый высокий показатель суточной смертности для страны, сообщает «Евроньюс».

Лондон, Едена Васильева

Лондон. Другие новости 10.04.20

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