Каждый пятый погибший в Швеции от коронавируса – иммигрант

43 человека, которые умерли в Стокгольме от COVID-19 до 4 апреля, были ассирийцами или сирийцами.

Шведские СМИ постоянно обращают внимание общественности на то, что распространение коронавируса в иммигрантских пригородах значительно выше, чем в других частях Стокгольма.

Когда в Стокгольме скончались от коронавируса первые пятнадцать человек, то была обнародована информация, что шестеро из них являются сомалийскими шведами, пишет «Стокгольм сейчас».

После этого не было никакой статистики о этническом составе умерших, кроме той, что соотношение числа заражённых к общему числу жителей в иммигрантских пригородах значительно выше, чем в богатых районах Стокгольма.

Но журналисты газеты Svenska Dagbladet этим не удовлетворились и самостоятельно выяснили сколько ассирийцев/сирийцев пострадали от коронавируса. «Из 225 умерших до 4 апреля 43 человека являются ассирийцами/сирийцами. Это почти каждый пятый. Я знал некоторых из них, а также их детей или родственников. Самому младшему было 56 лет, самому старшему – 89. У самого младшего не было основного заболевания. 7 из 20 семей, с которыми я общался, заявляют, что не знали ни о каком основном заболевании их близкого», – пишет репортёр Svenska Dagbladet Нури Кино.

Так как нет никакой статистики о этническом составе скончавшихся, то Сирийская православная молодежная лига помогла журналисту в проведении опроса.

К настоящему времени в Стокгольме скончались 486 человека с подтверждённым COVID-19.

Якуб Ада, мастер похоронных дел, был ответственен за похороны 39 ассирийцев/сирийцев.

«Мы получаем по несколько звонков в день. Последние три дня были самыми тяжёлыми. Мне все время звонят родственники усопших. Дети спрашивают: как похоронить их близких?" – говорит он.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 11.04.20

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