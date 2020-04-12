Испания раздаст 10 миллионов масок гражданам, возвращающимся из карантина на работу

Правительство Испании раздаст примерно 10 миллионов масок рабочим, возвращающимся на свои рабочие места. Ослабление режима карантина в стране начнется со следующей недели – на работу выйдут, в частности, строители.

Министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка уточнил, что маски будут распространяться в общественных местах, таких, как станции метро и другие транспортные узлы, сотрудниками полиции или служащими гражданской защиты. Их использование будет рекомендовано, но не обязательно, сообщает CNN.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла уточняет, что использование масок было бы полезно для общества, особенно когда невозможно добиться социального дистанцирования.

Минздрав Испании так же констатировал: Covid-19 заражены 1700 полицейских и 25 тысяч работников сферы здравоохранения.

Общенациональный карантин в Испании продлится, минимум, до 26 апреля.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 11.04.20

Американские врачи попросили сограждан прекратить курить марихуану и сигареты. / Королева Великобритании попросила граждан держаться и верить. / Испания показывает понижение показателей заболеваемости коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»