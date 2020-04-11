Испания показывает понижение показателей заболеваемости коронавирусом

В Испании за последние сутки умерли 510 заболевших коронавирусом, число инфицированных выросло на 4 830 человек. Тем не менее, эксперты смотрят на эти цифры с оптимизмом: ведь речь идет о самых низких показателях с 22 марта, сообщает «Евроньюс».

В то же время, правительство призывает не расслабляться, чтобы не допустить второй волны заражений. В понедельник, когда после снятия некоторых ограничений на работу вернется часть испанцев, в общественном транспорте будут раздавать бесплатные защитные маски. В стране попрежнему действует режим повышенной готовности. Строгий карантин до 25 апреля может быть вновь продлен, отмечают власти.

Антирекорд в королевстве был зафиксирован десять дней назад: тогда умерли 950 заболевших коронавирусом . Всего жертвами covid-19 в стране стали свыше 16 тысяч человек, сообщает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 11.04.20

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