Королева Великобритании попросила граждан держаться и верить

Королева Великобритании Елизавета II использовала свое пасхальное послание к нации, чтобы ободрить людей перед угрозой распространения коронавируса нового типа.

В письменном послании, выпущенном Виндзорским замком, королева отметила, что Пасха – это время «Света, побеждающего тьму»".

«В этом году Пасха будет другой для многих из нас, но, соблюдая изоляцию, мы бережем друг друга. Но Пасха не отменяется. Мы нуждаемся в Пасхе так же сильно, как и раньше», – отмечается в речи королевы. «Воскресший Христос – это новая надежда и новая цель, мы все должны в это верить», – сообщает CNN.

Королева добавила: «Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет. Как бы ни была темна смерть – особенно для тех, кто страдает от горя, – свет и жизнь значительно важнее. Пусть живое пламя пасхальной надежды будет постоянным проводником, когда мы будем смотреть в будущее».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 11.04.20

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