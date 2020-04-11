Королева Великобритании попросила граждан держаться и верить

Королева Великобритании Елизавета II использовала свое пасхальное послание к нации, чтобы ободрить людей перед угрозой распространения коронавируса нового типа.
В письменном послании, выпущенном Виндзорским замком, королева отметила, что Пасха – это время «Света, побеждающего тьму»".
«В этом году Пасха будет другой для многих из нас, но, соблюдая изоляцию, мы бережем друг друга. Но Пасха не отменяется. Мы нуждаемся в Пасхе так же сильно, как и раньше», – отмечается в речи королевы. «Воскресший Христос – это новая надежда и новая цель, мы все должны в это верить», – сообщает CNN.
Королева добавила: «Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет. Как бы ни была темна смерть – особенно для тех, кто страдает от горя, – свет и жизнь значительно важнее. Пусть живое пламя пасхальной надежды будет постоянным проводником, когда мы будем смотреть в будущее».
Лондон, Елена Васильева
Лондон. Другие новости 11.04.20
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