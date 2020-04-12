Борис Джонсон сделал первое заявление из больницы

Премьер правительства Великобритании Борис Джонсон сделал первое заявление с момента своей госпитализации в минувшее воскресенье.

Как сообщает РИА «Новый День», чиновник поблагодарил сотрудников Национальной службы здравоохранения и сотрудников больницы Святого Томаса.

«Я не могу их отблагодарить до конца. Я в долгу перед ними», – сказал Джонсон, слова которого цитирует пресс-служба офиса на Даунинг-стрит.

Напомним, что заболел Джонсон в конце марта, его тест на Covid-19 оказался положительным, почти две недели премьер лечился на дому, но в прошлое воскресенье решил лечь в больницу на плановый осмотр, постольку у него держалась высокая температура. В понедельник Джонсону стало хуже и до четверга он пробыл в реанимации. Спустя неделю пребывания в больнице состояние премьера значительно улучшилось.

Лондон, Елена Васильева

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