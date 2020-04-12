Католики встретили Великую Субботу онлайн

Эпидемия, уносящая тысячи жизней во всём мире, наложила свой трагический отпечаток и на пасхальные праздники, которые отмечают в эти дни последователи западных христианских церквей. Службу Великой субботы папа римский Франциск провёл в незаполненном соборе Святого Петра в Ватикане – католики разных стран смогли увидеть её в прямой трансляции через интернет, сообщает «Евроньюс».

Перед телекамерами в кафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине была выставлена и одна из наиболее известных церковных реликвий – так называемая туринская плащаница. Её демонстрируют публично лишь в исключительных случаях, и на этот раз, как надеются в церкви, возможность увидеть плащаницу хотя бы на экране поддержит дух верующих в эти тяжёлые для многих дни.

Ватикан, Елена Васильева

Ватикан. Другие новости 12.04.20

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