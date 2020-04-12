Немцев призвали воспринимать Covid-19 не как войну, а как большое испытание

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки снова выросло. Прирост составил 2821 человек. Общее число инфицированных Covid-19 с момента регистрации первого случая в стране составило 120 479 человек.

Как сообщает институт Роберта Коха, за сутки в стране скончались 129 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов составляет 2673.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с телеобращением к согражданами, призвал их к терпению, дисциплине и солидарности. Он похвалил немцев за их понимание в вопросе применяемых ограничительных норм и подчеркнул, что не только политики и эксперты в области здравоохранения принимают решение о выходе из сложившейся ситуации, но и сами граждане, неукоснительно следующие правилам карантина.

Штайнмайер также призвал немцев воспринимать пандемию не как войну, где нация идёт на нацию, а как большое испытание человечества.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 12.04.20

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