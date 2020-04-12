В Брюсселе произошли массовые беспорядки

В Брюсселе полиция устанавливает и задерживает участников уличных беспорядков. Один район города пришлось оцепить.

Как сообщает РИА «Новости», события начали разворачиваться после того, как в минувшую пятницу в ДТП погиб молодой мотоциклист. 19-летний бельгиец разбился насмерть, уходя от преследования. После этого в соцсетях начали распространяться призывы выйти на улицы. Молодые люди от 18 до 25 лет в субботу громили машины, закидывали полицейских камнями. Локализованы события были в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА «Новости».

Участников беспорядков полиция собирала на улицах небольшими группами и отправляла в полицейские участки.

Находившаяся в зоне происшествий станция метро «Клемансо» была закрыта для пассажиров. Также было перекрыты несколько близлежащих улиц.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 12.04.20

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