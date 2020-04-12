Франция может провести на карантине два месяца

В понедельник вечером президент Франции намерен в четвёртый раз с начала пандемии коронавирусной инфекции обратиться к нации. Пресс-служба главы государства уточняет, выступление Макрона состоится в 20.02 по местному времени, чтобы французы успели закончить ежедневный ритуал: ровно в восемь часов вечера каждый день они выходят на балконы или распахивают окна, чтобы похлопать врачам.

Предполагается, что основной темой речи Макрона станет продление карантинных мер. Французы сидят по домам уже месяц и, видимо, впереди у них ещё 14 дней карантина. во французской прессе так же фигурирует и другая дата завершения карантина – 15 мая. Если ситуация будет разворачиваться таким образом, то Франция проведёт в карантине 2 месяца. На сегодняшний день во Франции погибло почти 14 тысяч человек, заражены – более 100 тысяч. Система здравоохранения Пятой республики переживает кризис.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 12.04.20

Андреа Бочелли даст пасхальный концерт в миланском соборе. Его покажут онлайн (ВИДЕО). / Министр МВД Италии призвала отслеживать растущую социальную напряженность и экстремизм в стране. / В Брюсселе произошли массовые беспорядки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»