Чехи все чаще выходят на улицу, наплевав на карантин

В Чехии полиция борется с растущим числом нарушений карантина на Пасху. Исходя из сообщений ведомства в Twitter, чаще всего сотрудникам приходится сталкиваться с группами лиц, потребляющим алкоголь и не соблюдающими масочный режим.

«Выходные проходят не очень хорошо. Мы приветствуем ограничения, касающиеся работы общественного транспорта и экскурсии по туристическим достопримечательностям. Но мы ежедневно сталкиваемся с 600 преступлениями, касающимися карантина, что на 50 процентов больше, чем обычно», – сообщается в твитте полиции.

Чехи соблазняются хорошей погодой и нарушают карантин. В одном из пригородов Праги полиция оштрафовала 18 человек, которые собрались на детской площадке и пили, сообщил пресс-секретарь полиции Франтишек Коржинек.

Ранее полиция сообщала об увеличении числа правонарушений и в отдаленных населенных пунктах. В пятницу сотрудники полиции сообщили о 245 чехов, которые не носили маски. В большинстве случаев нарушители отделались штрафами, сообщает novinky.cz.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 12.04.20

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