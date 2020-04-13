В Польше персонал бежал из дома престарелых, когда его обитатели начали болеть Covid-19

В Польше обслуживающий персонал бежал из дома престарелых, когда его обитатели начали заболевать Covid-19.

Трагическая ситуация развернулась в варшавском районе Мокотув. Без помощи остались 56 человек, многие из которых прикованы к постели.

Большинство обитателей дома престарелых, и, возможно, даже все они заражены коронавирусом, и о них заботится только одна медсестра. Остальные врачи и медсестры бежали – побоялись за свое здоровье, сообщает газета «Выборча».

В дело готова вмешаться прокуратура, которую подключили к расследованию ситуации местные власти. Речь идет об уголовно наказуемом деянии – пациентов оставили в реальной опасности.

Газета «Выборча» так же сообщает, что администрация города пыталась вызвать на подмогу этому и другим домам престарелых 100 врачей, однако 85 из них категорически отказались выходить на работу на указанные объекты, за что были оштрафованы на 5000 злотых.

Напомним, что на данный момент в Польше зарегистрировано 6674 тысячи инфицированных Covid-19, 232 человек погибло.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 13.04.20

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