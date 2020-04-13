Шведов предупредили об эпидемии гонореи

Швеции вслед за коронавирусом грозит ещё одна эпидемия. Медики бьют тревогу и сообщают – в последние десять лет число гонорей, инфицированных в Стокгольме, резко возросло. Свежие данные за 2019 год показывают, что эта тенденция продолжается. В прошлом году было заражено 1 798 шведов – более, чем в два раза больше, чем три года назад.

И хотя Швеция ещё далека от своего рекорда – в 70-х годах прошлого века 103 шведа каждую ночь заражались гонореей – медики призывают шведов к бдительности.

Отмечается, что гонорея наиболее распространена среди мужчин-геев, но в структуре заболевших есть и мужчины традиционной ориентации.

В настоящее время гонорея в три раза чаще встречается в Стокгольме, чем в остальной части страны, что измеряется количеством инфицированных на 100 000 жителей. Таким образом, риск заражения в столице Швеции в три раза выше.

«Вызывает беспокойство тот факт, что случаев гонореи становится все больше, а бактерия, ее вызывающая, становится более устойчивой и теряет чувствительность к антибиотикам. Мы хотим, чтобы люди проверили себя и использовали защиту во время секса», – рассказала Мария Митцен Остлунд, помощник врача по защите от инфекций в больнице Smittskydd в Стокгольме.

Стокгольм, Елена Васильева

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