Французам предстоит просидеть в коронавирусном карантине два месяца

Эмманюэль Макрон выступил с очередным «коронавирусным» обращением к нации. В эфире национального телевидения президент Франции вновь призвал всех сплотиться и бороться с болезнью, а так же сообщил, что национальный карантин продляется до 11 мая.

Таким образом, жители Пятой республики, которые сидят дома с 17 марта, стараясь разомкнуть цепочки передачи Covid-19, просидят взаперти два месяца.

Тем временем, больницы Франции по-прежнему переполнены больными, медицина терпит бедствие, а экономисты прогнозируют, что «коронавирусная война» ввергнет Францию в рецессию, сравнимую с той, в которую страна попала после Второй Мировой войны.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 13.04.20

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