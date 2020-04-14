Италия начинает шестую неделю коронавирусного карантина

Рост числа жертв COVID-19 в Италии в минувший понедельник был одним из самых низких за последние недели. За последние сутки были выявлены 3153 новых случаев инфицирования, число зарегистрированных заражённых достигло 159,5 тысяч. Как сообщает «Евроньюс», в понедельник скончались на 135 человек больше, чем в воскресенье, а по общему количеству летальных исходов – более 20 тысяч – Италия опережает все другие страны Европы.

Во вторник Италия начинает шестую неделю карантина и самоизоляции. Небольшое смягчение жёстких ограничений вступает в силу в некоторых сферах – так, к примеру, откроются магазины, торгующие канцелярскими товарами или товарами для новорождённых.

В стране действует жесткий полицейский контроль. Он был ужесточен в пасхальные выходные. За нарушение режима карантина оштрафованы 12,5 тысяч человек, 150 из них привлечены также к уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 14.04.20

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