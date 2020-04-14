Почти три миллиона французских детей из-за карантина недоедают

Закрытые школьные столовые и пустой холодильник – реальность, с которой сталкиваются многие французские семьи, запертые на карантин. «Есть много детей, которые больше не едят три раза в день, потому что у них больше нет доступа к школьной столовой, – предупреждает Джули Зерлаут, менеджер по пропаганде и информированию Unicef ​​France. – Много людей звонят на горячую линию и спрашивают, продолжат ли дети учиться, но на самом деле вопрос не в учебе, а в том, смогут ли дети в школе поесть».

Как сообщает газета «Фигаро», сегодня каждый пятый ребенок во Франции живет за чертой бедности. По данным ЮНИСЕФ, речь идёт о почти трёх миллионах несовершеннолетних. Карантин, вынужденная безработица, невнятные дальнейшие перспективы могут ввергнуть в бедность ещё больше французов.

Напомним, что проблемы с отсутствием денег на еду уже испытывают и сидящие на карантине итальянцы. Сообщения об этом регулярно поступают в СМИ. В Палермо люди, лишившиеся денег и работы, силой забирают продукты в магазинах.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 14.04.20

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