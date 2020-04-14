Соседи выгоняют известного шефа Гордона Рамзи из дома из-за коронавируса

Соседи пытаются выгнать Гордон Рамзи с семьёй из их дома в графстве Корнуэлл. Люди ополчились на известного повора и телеведущего потому, что накануне объявления всеобщего карантина Разми перевез семью в поместье на побережье. Ждать, когда ограничительные меры будут сняты в своем жилье в Лондоне Гордон, его жена Кэти и пятеро детей не стали.

Рамзи, сообщает Daily Mail, ведёт себя очень сдержанно, несмотря на то, что ему приходится практически ежедневно сталкиваться с агрессией местных жителей. И хотя никаких законов повар не нарушил и, действительно, приехал в свое загородное поместье до вступления карантина в действие, корнуэльцы напрямую обвиняют Рамзи и других владельцев дорогих особняков, что они «тащат коронавирус из Лондона». В соцсетях активисты даже завели специальную страничку, где требуют, чтоб Рамзи убирался восвояси.

Впрочем, как сообщает Daily Mail, не все соседи оказались к Рамзи негостеприимно настроены. Один из них принес ему в подарок пучок спаржи и запиской – «Небольшой подарок с огорода соседа». Рамзи поблагодарил дарителя в Инстаграме и призвал остальных следовать его примеру и быть более заботливыми друг о друге в столь трудные времена.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 15.04.20

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