В Великобритании вандалы сожгли в пасхальные выходные два десятка телефонных вышек

Десятки мачт сети 5G в Великобритании уже стали жертвами вандалов. Их жгут и ломают из-за панических слухов о том, что вышки активируют в людских организмах коронавирус нового типа.

Как сообщает The Sun, в течение четырех пасхальных выходных по всей Великобритании было повреждено около 20 телефонных мачт.

В компании Mobile UK, представляющей четыре крупные мобильные сети, которые владеют и управляют всеми телефонными мачтами в Великобритании, заявили, что это бессмысленный и очень дорогостоящий вандализм, который наносит большой ущерб интересам страны.

Пресс-секретарь Mobile UK Гарет Эллиотт уточняет: «Эти жизненно важные мачты используются службами экстренной помощи для связи, поэтому их уничтожение ставит под угрозу жизни людей. Эти мачты также позволяют людям работать из дома, позволяют семьям соединяться и обеспечивают столь необходимые развлечения в течение этого периода карантина. Если вышки выйдут из строя – это серьезно подорвет способность страны функционировать и обеспечивать карантин».

В Mobile UK подчёркивают, что теории о связи 5G с пандемией коронавируса безосновательны. Кроме того, некоторые сожжённые мачты вообще не имели отношение новой сети.

Помимо сжигания вышек, вандалы также расписывают стены Лондона надписями «Covid-19 – обман, 5G – убийца».

В правительстве страны уже заявили – после того, как удастся победить пандемию, правоохранительные органы возьмутся и за вандалов, и за распространителей фэйков о связи коронавируса и 5G.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 15.04.20

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