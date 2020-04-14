Австрия выходит из карантина

Австрия после месяца карантина возвращается к нормальной жизни. Прирост числа зараженных уменьшается. В стране открылись магазины площадью менее 400 квадратных метров, строительные и садоводческие рынки ждут покупателей, главное условие – ношение защитной маски. Ограничения для выхода на улицу все еще действуют, необходимо продолжить удаленную работу там, где это возможно, сообщает «Евроньюс».

Власти планирует постепенное смягчение карантинных мер.

Министерство здравоохранении Австрии выражает уверенность, что страна успешно справилась с первым этапом кризиса. В середине марта ежедневный прирост заболеваемости достигал 40%, в апреле он снизился до 3%. «Австрия – одна из наиболее пострадавших стран, но мы смогли принять меры, чтобы не подвергать излишней нагрузке нашу систему здравоохранения. Я думаю, что этим мы отличаемся от Италии, Франции и Испании, даже США. Мы добились этого также благодаря другому подходу относительно тестирования на коронавирус, потому что мы проводим тесты децентрализованно», – рассказал официальный представитель минздрава Австрии Клеменс Ауэр.

При этом, правительство может отказаться от смягчения мер, если ситуация с приростом числа зараженных коронавирусом начнет внезапно развиваться по негативному сценарию.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 14.04.20

Итальянцам выписали 42 тысячи штрафов за нарушение карантина в пасхальные выходные. / Тур де Франс из-за коронавируса рискует не пройти в намеченные даты. / Эксперт назвал ситуацию с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС критической. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»