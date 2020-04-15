В Германии нарастает общественное недовольство карантином – начались стычки с полицией

Германия встала на путь постепенного отказа от карантинных мер, связанных с коронавирусом. Как сообщает газета Sun, канцлер Ангела Меркель находится под серьезным давлением бизнеса и общественного недовольста. В стране уже регистрируются вспышки насилия и агрессии со стороны граждан, которые не видят необходимости и дальше сидеть дома.

Статистика Германии по коронавирусу выглядит весьма позитивно. Накануне сообщалось о 2082 новых подтвержденных случаях заболевания Covid-19 – наименьший показатель с 22 марта. Заболеваемость падает четвертый день подряд. Вырос показатель суточной смертности – 170 против позавчерашних 126, но общее число летальных исходов – 2969 – не идёт ни в какое сравнение с показаниями той же Италии, Испании, Великобритании, где эти показатели в десятки раз выше.

Обнадеживающая статистика появилась после сообщений в СМИ о нападениях злоумышлеников на полицию, которая следит за соблюдением карантинных мер.

Один инцидент зарегистрирован во Франкфурте – там несколько человек напали а полицейских с арматурой, когда они пытались разогнать незаконное скопление людей.

Другая группа из 20 человек напала на офицера с камнями, черепицей и железными решетками – поводом тоже послужило нежелание соблюдать нормы социального дистанцирования, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщают немецкие СМИ, карантин в Германии продлится еще, по меньшей мере, неделю.

Канцлер Меркель проводит переговоры с политиками и бизнесом, чтобы решить, как выходить из особого режима жизни. Но уже сейчас ясно, что из-за пандемии экономика ФРГ получит большой удар, ведь экспорт, от которого она зависит, существенно сократился.

По словам Меркель, в решениях о выходе из карантина она будет руководствоваться рекомендациями Национальной академии наук Леопольдина.

Накануне был опубликован доклад, в котором предлагалось возобновить открытие школ как можно скорее, начиная с начальных и средних школ, а вот детские сады пока должны оставаться закрытыми.

Ученые также рекомендовали вновь открывать магазины и рестораны при условии строгого соблюдения мер по социальному дистанцированию. Должны вернуться на работу и госучреждения. Обязательной мерой начала работы всех – ношение масок, это поможет предотвратить вторую волну коронавируса нового типа.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 15.04.20

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