Немцы в приграничных городах начали нападать и оскорблять французов

В приграничных городах Германии растут антифранцузские настроения. Некоторые немцы агрессивно высказываются в адрес французов, проживающих в их городах, плюются, требуют, чтоб они «возвращались в свою коронавирусную Францию».

Как сообщает РИА «Новый День», акты агрессии подтверждает и министр иностранных дел Германии Хейко Маасс в своем Твиттере: «Коронавирус не знает национальности. Он одинаков для человеческого достоинства. Больно видеть, как наши французские друзья подвергаются оскорблениям и нападкам из-за Covid-19. Такое поведение невозможно. Мы в одной лодке!»

С ним солидарна и Анке Рехлингер – министр экономики земли Саар, граничащей с Люксембургом и Францией. «Наше саарское сердце истекает кровью из-за закрытых границ с Францией и Люксембургом. Мы слышим, что французов оскорбляют, в них бросаются яйцами. Любой, кто делает это, грешит против дружбы наших народов», – написала в соцсетях Анке Рехлингер. – Я извиняюсь перед нашими французскими друзьями за эти отдельные инциденты».

Несколькими днями ранее Майкл Кливот, мэр небольшого немецкого городка Герсхайм, граничащего с границей, был вынужден отметить «определенную враждебность по отношению к нашим французским друзьям» в своем регионе. За оскорбление некоторых пришлось даже арестовать, а французы, работающие в трансграничных территориях, даже стали опасаться приезжать на работу.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 15.04.20

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