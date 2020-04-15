Спецслужбы Франции: после карантина люди пойдут на улицы протестовать

Французкие спецслужбы внимательно следят за ростом негативных и экстремистских настроений в стране. Ожидается, что после выхода из карантина на улицах начнутся новые акции протеста. Возможно, они будут посильнее, чем выступления «жёлтых жилетов».

В записке, опубликованной Le Parisien, государственные срецслужбы отмечают, что «карантин больше не позволяет народным протестам проходить свободно, но гнев не ослабевает, и кризисное управление властью страной подвергается очень серьезной критике».

Как сообщает BFMTV, в социальных сетях призывов к митингам предостаточно. «После карантина – бунт!" призывает движение «Nantes Révoltée» в Твиттере.

В других сообщениях в соцсетях активисты-протестники призывают объединяться после карантина «жёлтых жилетов» и медиков, у которых до пандемии тоже было очень много вопросов к государству и в части заработных плат, и пенсий и много другого. Звучит и предполагаемая дата начала протестов – 21 июня.

Намерены вернуться на улицы после снятия всех ограничений по поводу коронавируса и профсоюзы.

Первые «жёлтые жилеты» уже начали выходить на улицы, несмотря на карантин. Так, в минувшие выходные в Руане, столице Нормандии, протестующие выкрикивали: «Мы здесь, даже если Макрон не хочет, мы здесь ...».

Там же протестное движение «Улицы Руана» призывает не повиноваться полиции и не предъявлять ей пропусков на появление на улице.

Особо экзальтированные французы пишут в соцсетях, что полиция страшнее коронавируса. «Полиция представляет большую угрозу, чем сам вирус (...) Карантин используется, чтобы изводить, унижать и иногда убивать тех, кому угрожает власть: жителей бедных районов», – предупреждает радикальный сайт боевиков, который цитирует газета «Паризьен».

Традиционно призывают бороться с государством и ультраправые.

«С одной стороны, ультралевые интерпретируют сдерживание как захват государства и предполагаемый тоталитаризм. С другой стороны, ультраправые питают фантазии и теории заговора о происхождении кризиса. Мы очень бдительны в отношении форм, которые эти все процессы примут в конце концов», – отмечают сотрудники спецслужб Франции.

Париж, Елена Васильева

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