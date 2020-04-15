Коронавирусом нельзя заразиться в магазине и парикмахерской

Посещение магазина или парикмахерской не может привести к заражению коронавирусом нового типа. Об этом в интервью ZDF («Второе немецкое телевидение») заявил директор Института вирусологии Боннского университета Хендрик Стрик.

«Нет ни одного подтвержденного случая передачи инфекции SARS-CoV-2 во время покупок или в парикмахерской», – сказал Стрик. «Никто не заразился ни в одном супермаркете, у мясника или в ресторане. Передача вирусов обычно происходит среди людей, которые долгое время находились рядом», – сказал Стрик.

По его словам, вирус не слишком долго держится на поверхностях, и вероятность его передачи при контакте с так называемой загрязненной поверхностью мала.

Таким образом, его мнение противоречит выводам других экспертов, которые исследовали, как распространяется вирус. Например, эксперты из Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национального института здравоохранения (NIH) пришли к выводу, что вирус может выжить 24 часа на бумаге, три часа в воздухе и до трех дней на пластмассе и нержавеющей стали. Финские ученые недавно выпустили видео, демонстрирующее распространение капель вируса между полками в замкнутых пространствах, например, в магазинах. По их словам, один человек может также заразить покупателей из другого прохода, оставив вирус в воздухе на несколько минут.

Вирусолог Хендрик Стрик входил в группу экспертов, которые отслеживали пациентов в Хайнсберге (Северный Рейн-Вестфалия), который, с более чем 1400 подтвержденных случаями, является одним из эпицентров вируса Covid-19 в Германии. Эти ученые говорят, что вирус не распространяется по поверхностям дверных ручек, раковин, смартфонов и тому подобного. Эксперты обнаружили вирусы на вышеперечисленных предметах у зараженных людей, но вирусы были мертвы или были недолговечны.

«Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, у нас не было возможности культивировать вирус на основе этих проб в лаборатории», – отметил Стрик.

«Чтобы действительно заразить кого-то, человеку придется кашлять в руку, потом хвататься за дверную ручку, а затем другому человеку придется браться за ручку, а потом сразу касаться лица», – пояснил немецкий вирусолог.

В доказательство Стрик привел пример сотрудницу компании Webasto. Женщина заразила только коллег. При этом она жила в гостинице, ела в ресторане, но заражала только коллег из компании, с которыми проводила много времени, а не случайно встреченных в общественных местах людей. По словам Стрика, это явное свидетельство того, что короткие ежедневные встречи не представляют большого риска для людей.

В настоящее время в Хайнсберге проводится дальнейшее исследование, чтобы лучше понять, как распространяется вирус и как его можно задержать. «Результаты этого более подробного исследования могли бы послужить основой для рекомендаций по национальным стратегиям, чтобы воздерживаться от ограничения передвижения», – считает Стрик.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 15.04.20

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