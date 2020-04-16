Коронавирус убил почти 13 тысяч англичан

Число инфицированных в Великобритании за день увеличилось на 4603, превысив 98 тысяч. Страна продолжает жить в режиме строгого карантина – жертвами коронавируса стали около 12 868 британцев.

В среду показатель суточной смертности в королевстве немного снизился, хотя власти признают, что официальные данные не отражают всей полноты картины, сообщает «Евроньюс». Например, в них не попадают все данные о смертях в домах престарелых. Кроме того, учету не поддаются все смерти век больниц.

Всего в мире на сегодняшний день коронавирусом развилось уже более двух миллионов человек, почти 133 тысячи умерло, более полумиллиона выздоровело.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 15.04.20

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