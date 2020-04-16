Во Франции сильно выросла суточная смертность от коронавируса, а в Италии – небольшое падение

За минувшие сутки во Франции скончались от COVID-19 ещё более 1438 человек, и общее число умерших превысило 17 тысяч (17167). Столь резкий рост власти объясняют поступлением неучтенных в предыдущие дни данных, сообщает «Евроньюс».

В стране насчитывается более 106 тысяч подтверждённых случаев заражения, плюс ещё более 40 тысяч в домах для престарелых и специализированных медучреждениях. Режим самоизоляции продлён до 11 мая.

В Италии снижается число прибывающих в больницу пациентов, в отделениях интенсивной терапии освобождаются места. В некоторых районах власти начали постепенно смягчать условия жёсткого карантина. Суточный прирост инфицированных на Апеннинах в среду вновь немного снизился, следуя установившейся четыре дня тому назад тенденции.

С начала эпидемии коронавирусом заразились более 165 тысяч итальянцев, более 21 645 из них побороть болезнь не смогли. В настоящее время в итальянских больницах проходят около 105,5 тысячи заражённых, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 16.04.20

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