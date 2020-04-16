У британцев заканчиваются деньги на еду

Пандемия спровоцировала продовольственный кризис в Великобритании. После трехнедельного срока изоляции полтора миллиона британцев оказались за чертой бедности.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный YouGov. Исходя из него, почти полтора миллиона человек потеряли доходы. Ещё три миллиона человек признались, что живут в семьях, в которых хотя бы один член семьи должен отказаться от еды хотя бы раз в день, потому что денег нет.

Напомним, Англия живёт на карантине уже более трёх недель и изоляция продлится до мая.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 16.04.20

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