За сутки в Великобритании от коронавируса погиб 861 человек

861 человек скончался от COVID-19 в Великобритании за последние сутки. Число жертв кронавируса в стране превысило 13 700. В четверг было зарегистрировано 4 617 новых случаев заболевания – с начала вспышки эпидемии заразились 103 093 человек, сообщает «Евроньюс».

Взять эпидемию под контроль пока не удаётся, и британские власти объявили о продлении действия режима самоизоляции: «В целом, мы все еще не можем снизить уровень заражения настолько, насколько нам хотелось бы. Мы получили очень полезный совет – соблюдать социальную дистанцию; любое её сокращение может привести к значительному росту распространения коронавируса. Основываясь на этом совете, который мы очень тщательно рассмотрели, правительство решило, что нынешние карантинные меры должны оставаться в силе как минимум в течение следующих трёх недель», – сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, который замещает восстанавливающегося после коронавируса Бориса Джонсона.

В четверг в британском Бирмингеме заработала ещё одна временная больница для лечения заболевших COVID-19, расположившаяся в Национальном выставочном центре. Её открыл по видеосвязи принц Уильям.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

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