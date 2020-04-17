Во Франции падает общее число новых заражённых коронавирусом нового типа

Во Франции за минувшие сутки выявлено около 2 600 новых случаев заболевания – почти вдвое меньше, чем накануне. Суточный показатель смертности также снизился по сравнению со средой: 753 против 1438. Уменьшилось также число пациентов в отделениях интенсивной терапии, сообщает «Евроньюс».

С начала эпидемии во Франции зарегистрированы более 108 000 подтверждённых случаев заражения плюс около 40 000 в домах для престарелых и специализированных медучреждениях.

17 920 больных скончались.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.04.20

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