Швеция продлила закрытие своих границ до 15 мая

Правительство Швеции приняло решение о продлении запрета на въезд из стран за пределами Шенгенской зоны на 30 дней, до 15 мая. Об этом объявили премьер-министр Стефан Лёвен и министр внутренних дел Микаэль Дамберг на пресс-конференции с начальником пограничной полиции Патриком Энгстрёмом.

Как сообщает «Стокгольм сейчас», решение соответствует рекомендациям Комиссии ЕС и применяется к лицам, стремящимся в Швецию из-за пределов ЕС. Это не относится к людям с особо важными причинами въезда в Швецию или к возвращению шведов домой.

«Важно, чтобы мы продолжали действовать согласованно с ЕС, чтобы предотвратить распространение инфекции. Это исключительная мера, и я надеюсь, что она будет недолгой», – говорит Дамберг.

По словам начальника пограничной полиции Патрика Энгстрёма, за несколько недель запрета на въезд полиция пресекла въезд в королевство около 60 человек.

«Запрет на въезд в Швецию не затронул права искать убежища в королевстве. Если вы приедете к границам Швеции и попросите убежища, то вы имеете на это право», – говорит Микаэль Дамберг.

На пресс-конференции премьер-министр поблагодарил граждан за следование рекомендациям властей по предотвращению распространения инфекции.

«Еще слишком рано для ослабления ограничения. Несмотря на то, что светит солнце и граждане Швеции отказались от традиционных пасхальных праздников, но придётся отказаться и от празднования 1 мая. Надо помнить, что ограничения вводятся для благополучия каждого из нас. На всю оставшуюся жизнь мы будем помнить весну 2020 года как время, когда мы все разделили бремя и пожертвовали всем друг для друга... Шведская демократия показала себя с самой лучшей стороны... Я хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто взял на себя ответственность, выполнил свой долг и остался дома на Пасху», – заявил Стефан Лёвен, которого цитирует «Стокгольм сейчас».

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 17.04.20

Ученые установили точную температуру гибели коронавируса. / В Италии падает число заражений Covid-19. / Во Франции падает общее число новых заражённых коронавирусом нового типа. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»