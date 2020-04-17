ВОЗ: Алкоголь убивает не коронавирус, а европейцев, пьющих во время пандемии

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения призывает правительства стран Европы принять меры, ограничивающие потребление алкоголя на период пандемии коронавируса.

В организации в очередной раз заявили, что спиртное не защищает от COVID-19, а, наоборот, может усилить уязвимость организма к инфицированию.

«Дезинформация и страх породили опасный миф о том, что употребление крепкого алкоголя убивает коронавирус. Это не так», – заявили в ВОЗ.

«Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний, расстройством психического здоровья, которые могут сделать организм уязвимым для COVID-19. Алкоголь подрывает иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья», – говорится в заявлении организации. «Следовательно, люди должны минимизировать потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии», – подчеркнули в организации.

В ВОЗ заявили, что алкоголь является причиной 3 миллионов смертей в год во всем мире, треть из которых приходится на Европу. «Это не только регион с самым высоким потреблением алкоголя, но также регион с самой высокой распространенностью проблем со здоровьем, связанных с употреблением спиртного, и самой высокой долей смертей, вызванных алкоголем», – указали в организации.

«В Европейском регионе алкоголь потребляется в чрезмерных объемах, что приводит к слишком большому числу жертв. Во время пандемии COVID-19 мы должны задать себе вопрос, чем мы рискуем, оставляя людей дома с веществом, которое приносит вред их здоровью и негативно влияет на социальное поведение – растет домашнее насилие», – подчеркнула Карина Феррейра-Борхес, руководитель программы по борьбе с алкоголем и наркотиками Европейского бюро ВОЗ.

Женева, Наталья Петрова

Женева. Другие новости 17.04.20

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