Немцы стали меньше болеть коронавирусом

Меры, предпринятые властями Германии по борьбе с коронавирусной инфекцией доказали свою эффективность. С таким заявлением выступил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, ссылаясь на снижение количества новых случаев заражения. По последним данным Института имени Роберта Коха, специализирующегося на инфекционных заболеваниях, за последние сутки в Германии скончались почти 300 коронавирусных больных, около 3380 человек заразились, сообщает «Евроньюс».

Йенс Шпан отверг предложение сделать обязательным ношение масок. По его словам, достаточно проводить разъяснительную работу с населением относительно мер предосторожности. К тому же маски не являются универсальным средством антивирусной защиты: «Между прочим, тот, кто носит маску неправильно, рискует больше, чем тот, кто вообще ее не носит. Мыть ее нужно при правильной температуре. Снимать и надевать ее нужно так, чтобы не повысить риск заражения. Маски, которые неправильно используют, увеличивают риск. Нам всем нужно учиться, я имею в виду и собственный опыт, носить маски правильно».

В то же время федеральное правительство выразило обеспокоенность ростом числа заразившихся среди медицинского персонала. За последнюю неделю доля врачей среди пациентов с диагнозом КОВИД-19 выросла на 6%, сообщает «Евроньюс».

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 17.04.20

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