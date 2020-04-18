В пригороде Афин неонацисты подрались с полицией

В Греции произошли столкновения неонацистов с силами полиции. Как сообщает bfmtv.com, представители партии «Золотая заря» намеревались провести шествие в Страстную пятницу, несмотря на действующий в стране коронавирусный карантин.

Греческая полиция сообщила, что около 70 человек собрались в пятницу вечером возле греко-православной церкви Святого Николая в пригороде Афин Коридаллос. Они требовали, чтобы священники провели традиционное шествие при свечах по улицам, полиция попыталась разогнать их, завязалась драка. Полиция арестовала 18 человек.

Отметим, что Пасха – самый почитаемый религиозный праздник в Греции, и церкви, как правило, в это время полны людьми. В этом году из-за пандемии власти страны запретили церковные собрания и традиционные семейные собрания, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

Рядом с церквями были специально развернуты полицейские патрули, им было приказано также следить за тем, чтоб люди не скапливались в парках, на балконах, на крышах домов.

С 12 марта в Греции зарегистрировано 108 смертей от нового коронавируса. Нарушение карантина карается штрафом в размере 150 евро.

Афины, Елена Васильева

Афины. Другие новости 18.04.20

Нобелевский лауреат: коронавирус является гибридом с ВИЧ. / Немцы стали меньше болеть коронавирусом. / ВОЗ: Алкоголь убивает не коронавирус, а европейцев, пьющих во время пандемии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»