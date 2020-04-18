Смертность от коронавируса в Испании перешла отметку в 20 тысяч человек

Министерство здравоохранения Испании сообщило в субботу, что в результате пандемии коронавируса в стране умерло 20 043 человека. Прирост суточной смертности составил 565 человек.

Испанские власти предупреждают, что данные могут колебаться по мере того, как вступает в действие новая система отчетности о случаях, а также по мере расширения тестирования по всей стране.

В начале этой недели Каталония пересмотрела сообщенные случаи и случаи смерти от коронавируса после принятия новой формулы для расчета воздействия пандемии на население.

Среди тех, кто умер от коронавируса за последние 24 часа, оказался один из самых выдающихся врачей Испании, Иисус Вакеро. Вакеро был главой нейрохирургии в больнице Пуэрта-дель-Йерро в Мадриде и ведущим специалистом по хирургии спины, сообщает CNN.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 18.04.20

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